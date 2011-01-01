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Xumar Qədimovanın konsertindən video yazı
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azadmekan
10 yıl önce
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Xumar Qədimovanın konsertindən video yazı
24 Apreldə İstanbulda TIM Maslak Show Center salonunda Xumar Qədimovanın konserti oldu. Konsertdə çəkdiklərimi YouTube saytindan baxa bılərsiniz..
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