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Yazar : azadmekan

azadmekan

10 yıl önce
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Kurtlar vadisi ve Cümhurbaşkanı

Bu bölümdə Cümhurbaşkanini 2007-ci ıldə xalq seçəcəyini 2 il bundan qabaq Hikmət söyləmişdi. Görünmədiyi halda bu linkə tıklayaraq baxa bilərsiniz.
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